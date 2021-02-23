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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Kadıköy’de motosikletle ölümüne yolculuk kamerada

Kadıköy’de motosikletle ölümüne yolculuk kamerada

ŞAHSIN ELLERİNİ BIRAKARAK MOTOSİKLET KULLANMASI

( İSTANBUL ) - (Özel)-- Motosikletle ölümüne yolculuk: Sosyal medyada paylaşmak için canını hiçe saydı İSTANBUL

Sosyal Medya Kamera Cep Telefonu Irak 


- Kadıköy’de motosikleti ellerine bırakarak sürmeye çalışan şahısın tehlikeli anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Kadıköy’de bir şahsın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı görüntülerde sürücüsü olduğu motosikleti iki elini kullanmadan sürmeye çalıştığı görüldü.
Sürücüsü hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe sayarak bir süre motosikleti ellerini bırakarak sürmeye devam etti. Yaşanan o korku dolu anları ise motosikleti sürücüsünün yanındaki arkadaşı görüntüledi. (ASK-
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