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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Kadıköy'de kontrolden çıkan lüks otomobil önce otomobile ardından ağaca çarptı: 3 yaralı

Kadıköy'de kontrolden çıkan lüks otomobil önce otomobile ardından ağaca çarptı: 3 yaralı

Kaza yapan araçlar

Hastane Bild Direksiyon Lüks Otomobil Trol 

-Ağaç
-Yol temizleme çalışmaları
-Araçların çekiciye alınması
-röportaj

( İSTANBUL -ÖZEL)- Kontrolden çıkan araç önce otomobile ardından ağaca çarptı İSTANBUL

- Kadıköy’de lüks otomobil hızla seyir ettiği esnada kontrolden çıkarak önce bir otomobile ardından yol kenarındaki ağaca çarptı. İki otomobilin de büyük hasara uğradığı kazada ağaç da kırılarak yola savruldu. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 3 kişi yaralandı Kaza, dün saat 21.15 sıralarında Kadıköy Cemiz Topuzlu Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 DOY 460 plakalı Mercedes marka otomobiliyle iddiaya göre yolda hızla seyreden Rafet Canbaşar, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolda ilerleyen Alper Pekiçten yönetimindeki Seat marka otomobile çarptı. Hızını alamayan lüks araç çarpmanın ardından savrularak yol kenarındaki bir ağaca çarparak durabildi. Kazada iki otomobil de adeta hurdaya dönerken aracın çarptığı ağaç kırılarak yola savruldu. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 3 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otomobillerden yola dökülen yağı belediye ekipleri üzerine kum atarak temizledi. Adeta hurdaya dönen otomobiller de çekicilere alınarak olay yerinden kaldırıldı. Kazaya tanık olan Zafer Yılmaz, “Beyaz arabaya vurmuş. Vurunca havalanıp ağaca vuruyor. Lastiği kopuyor. İki ambulans geldi tam bilemiyorum” dedi.

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