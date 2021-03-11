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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kadıköy’de güpegündüz arabanın camını patlatıp, hırsızlık yaptı

Kadıköy’de güpegündüz arabanın camını patlatıp, hırsızlık yaptı

Güvenlik kamerası

Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Irak Trol 

-Vatandaş ile röportaj
-Genel

(İSTANBU ÖZEL) İSTANBUL

- Kadıköy’de bir şahıs park halindeki aracın camını kırarak arka koltukta bulunan çantayı alıp, hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, Kadıköy Yenisahra Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki aracın yanına gelen şüpheli şahıs, çevreyi kontrol ettikten sonra kimsenin olmadığı esnada aracın arka camını elindeki sert cisimle vurarak patlattı. Henüz kimliği belirlenemeyen şahıs, aracın arka koltuğunda bulunan bir çantayı alarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anı ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. “Arkasında kanıtta bırakmamış” Yaşanan olay sonrası konuşan mahalle sakini Merve Ö. "Öncelikle burada bu tarz bir olay yaşandığı için üzgünüz. Araç sahibi olan kişi burada bir adrese çalışmak için gelmiş. Güvenlik kamerasını izlediğimizde beyaz bir aracın yanına gelen adamın camı kırıp, çantayı alıp gittiğini gördük. Camı kırdığı meteryali de götürmeyi unutmamış. Arkasında kanıtta bırakmamış. Hırsızlığı yapan kişinin yoldan geçen biri ya da aracı takip ederek buraya da gelmiş olabileceğini düşünüyorum” diye konuştu.

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