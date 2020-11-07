-Şahısların kayığının batması

-Ele geçirilen midyelerden fotoğrafı



( KOCAELİ ) Kaçak midye avcıları polise yakalanmamak için kayıklarını batırdı: "Yaklaşmayın öldürürüm kendimi"- Deniz ortasında polise yakalanan kaçak midye avcıları böyle kaçmaya çalıştı- Kayıkları batan midye avcıları yakayı ele verdi KOCAELİ



- Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde gece saatlerinde midye toplarken polise suçüstü yakalanan şahıslar, kaçabilmek için bindikleri kayığı batırdı. Yüzerek karaya çıkan şahıslar topladıkları 250 çuval dolusu midye ile yakalandı. Olay, 6 Kasım tarihinde Kocaeli’nin Dilovası ilçesi açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, avlanma yasağı bulunan denizde kaçak midye avcılarının olduğu ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Kocaeli Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri bot ile şahısların bulunduğu bölgeye ulaştı. Polis ekiplerine suçüstü yakalanan şahıslar bindikleri motorlu kayıkla kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin tüm çağrılarına rağmen şahıslar kayıkla ekipleri atlatmaya çalıştı. Şahıslar karaya çıkmak için yaklaştıkları limanda polis ekiplerinin olduğunu anlayınca kaçmaya çalıştıkları kayığı batırdılar. Denizde kaçtılar, karada yakalandılar Daha sonra yüzerek karaya çıkan şahıslar, burada bekleyen polis ekipleri tarafından yakalandı. Denizden kaçak midye topladığı değerlendirilen 3 şahsa idari para cezası uygulandı. Şahıslara ait olduğu belirlenen kamyonda yapılan aramalarda ise 250 çuval dolusu midye ele geçirildi. Ekipler tarafından tekrar denize bırakılmak üzere midyelere el konuldu.



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