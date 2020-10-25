Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Kaçak define avcıları kazdıkları metrelerce derinlikteki kuyu içerisinde böyle yakalandı

Kaçak define avcıları kazdıkları metrelerce derinlikteki kuyu içerisinde böyle yakalandı

Şahısların kuyu içerisinde yakalanma anından görüntüler

Uzunlu Jandarma Kaçak Akalan Ormanlı 

-Ele geçirilen malzemelerden görüntüler

( KOCAELİ )-Define avcılarına operasyon anı jandarma kamerasında KOCAELİ

- Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde ormanlık alanda kaçak define arayan 4 kişi, kazdıkları metrelerce derinlikteki kuyuda jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda suçüstü yakalandı. Kaçak define avcılarının yakalandığı o anlar jandarma kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Dilovası ilçesinde ormanlık alan içerisinde kaçak define avcıları tarafından kazı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen ekipler, Dilovası ilçesi Tepecik Mahallesi’nde ormanlık alan içerisinde izinsiz kazı yapılan bölgeye operasyon düzenledi.
Ormanlık alan içerisinde düzenlenen operasyonda jandarma ekipleri tarafından H.K., T.B., H.A. ve A.Ç. isimli şahıslar kazdıkları metrelerce derinlikteki kuyu içerisinde suçüstü yakalandı. Şahıslar ekipler tarafından kuyu içerisinden çıkartıldı. Şahısların kazı sırasında kullandıkları jeneratör, 2 adet elektrikli beton kırıcı, 1 adet havalandırma fanı, 3 adet merdiven, 4 adet demir murç, 1 adet kürek, 1 adet çapa, 1 adet 50 metre uzunluğunda ip, 2 adet ip makarası, 1 adet el arabası, 4 adet kask, 1 adet keser, 1 adet su tahliyesi için hortum, 17 adet gider borusu, 6 adet iskele demiri yüz maskelerine el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şahısların suçüstü yakalanma anları ise saniye saniye jandarma kamerası tarafından kaydedildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı