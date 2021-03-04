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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kablo hırsızları önce kameraya, ardından polise yakalandı

Kablo hırsızları önce kameraya, ardından polise yakalandı

Hırsızların makaraya sarılı kabloları çalarken cep telefonu görüntüsü

Polis Akalan Kamera Hırsız Cep Telefonu 

-İlkadım ilçe Emniyet dış görüntüsü
-Çocuk Şube Müdürlüğü dış görüntü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da bir iş yerinin deposundan bir makara kablo çalarken vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenen 3 kişi, polisin çalışmaları sonucu yakalandı. Olay, İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde sabah saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir GSM operatörünün alt yapısını kuran firmaya ait depodan bir makara kablo çalındı. Kablonun çalınma anı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlatan İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, hırsızları çaldıkları kablonun bir kısmını içindeki bakırı çıkartıp hurdacıya satmak üzere Kadifekale Mahallesi'nde boş bir arsada yakarken yakaladı. Olayla ilgili yaşları 16-18 arasında olan Y.K., G.Ö. ve M.Ç. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yanan kablonun yaklaşık değerinin 700 lira olduğu öğrenildi. Polis ayrıca çalınan ve saklanan 150 metre kabloyu da ele geçirerek sahibine teslim etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (MAY-CC-Y)
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