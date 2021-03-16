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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Jipleri taşıyan tır yoldan çıktı, Nissan'lar tarlaya savruldu

Jipleri taşıyan tır yoldan çıktı, Nissan'lar tarlaya savruldu

Kaza yerinden vatandaş tarafından çekilen cep telefonu görüntüsü

Jandarma Karahisar Cep Telefonu Direksiyon 

-Devrilen tırdan ve tarlaya savrulan Nissanlardan görüntü

( AFYON KARAHİSAR)- Sıfır kilometre jipler hiç kullanılmadan perte çıktı AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde sıfır kilometre cipleri taşıyan tırın devrilmesi sonucu 7 cip hiç kullanılmadan perte çıktı. Devrilen tırdaki cipler kazanın etkisiyle oyuncak araba gibi tarlaya savruldu.Kaza, Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi Kemerkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; E.K. idaresindeki 41 UZ 571 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kaza sonrası tırda bulunan sıfır kilometre Nissan marka cipler oyuncak araba gibi tarlaya savrulurken 7 otomobil daha hiç kullanılmadan perte çıktı. Ayrıca devrilen araçlardan birinin üzerinde plaka olması dikkat çekti.Kazada ölen ya da yaralanan olmazken jandarma ekipleri inceleme başlattı.
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