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27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Japonya ekonomisine Covid-19 darbesi: İflas eden şirketlerin sayısı artıyor

- Japonya ekonomisine Covid-19 darbesi: İflas eden şirketlerin sayısı artıyor

Tokyo'da mağazalardan detay

( TOKYO ) TOKYO

Küresel Ekonomi Sayılar Hazır Giyim Çalışma Saatleri Hükümet 


- Japonya'da Covid-19 salgınına bağlı şirket iflaslarının sayısının Şubat ayında 126'ya ulaştığı bildirilirken, 1 yıllık iflas bilançosu ise bin 108 olarak açıklandı. Dünya genelinde etkisini sürdüren Covid-19 salgınının küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkisi de devam ederken, Japonya'da salgının mali boyutu ile ilgili çarpıcı bir araştırma yapıldı. Tokyo merkezli Shoko Research araştırma şirketi, Japonya'da korona virüs salgınına bağlı şirket iflaslarının sayısının Şubat ayında 126'ya ulaştığını açıkladı.
Geçtiğimiz yılın Şubat ayında ülkede salgının başlamasından bu yana gerçekleşen toplam iflasların sayısının ise bin 108'e ulaştığı ifade edildi. En fazla restoranlar etkilendi Yeme-içme sektörünün toplam bilanço içinde 194 iflas ile salgından en fazla etkilenen sektör olduğunu ortaya koyan araştırmaya göre, hazır giyim sektöründe 102 işletme salgının ekonomik etkilerine yenik düştü. İnşaat sektöründe 97 iflas bildirilirken, konaklama sektöründeki 68 şirket iflas açıkladı.
Diğer iflaslar ise farklı sektörlerde kayda geçti. An itibarıyla birçok işletmenin hükümet sübvansiyonları ile ayakta kaldığına dikkat çekilen araştırmada, ilerleyen dönemde kurumsal başarısızlıkların daha hızlı atabileceği uyarısı yapıldı. OHAL ilan edilmişti Covid-19 vaka sayılarındaki artış karşısında hükümetin 7 Ocak'ta belirli eyaletlerde OHAL ilan ettiği Japonya’da salgın önleme tedbirleri kapsamında restoran ve benzeri işletmelerden çalışma saatlerini kısıtlamaları talep edilmişti. Yerel saatle 20.00 itibarıyla kepenk kapatan işletmelerin hükümet sübvansiyonlarından yararlanabileceği açıklanmıştı. Dün ise hükümet ülkenin 10 eyaletinde uygulanan OHAL'i bazı bölgelerde erken sonlandırma kararı almış, daha önce 7 Mart'a dek süreceği açıklanan uygulamanın, Pazartesi itibarıyla yalnızca Tokyo ve çevresindeki 3 eyalette geçerli olacağı bildirilmişti. Japonya'da korona virüs salgınında dün itibarıyla toplam vaka sayısı 431 bin 221'e, can kaybı ise 7 bin 839'a ulaşmıştı.
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