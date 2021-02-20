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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Japonya’da Covid-19 aşı seferberliği sürüyor - Pfizer-BioNTech aşılarının ikinci partisi yarın teslim alınacak

- Japonya’da Covid-19 aşı seferberliği sürüyor - Pfizer-BioNTech aşılarının ikinci partisi yarın teslim alınacak

Tokyo'da aşılama uygulamalarından detay

( TOKYO ) - Japonya’da Covid-19 aşı seferberliği sürüyor- Pfizer-BioNTech aşılarının ikinci partisi yarın teslim alınacak TOKYO

Sağlık Çalışanı Yerel Yönetimler Yerel Yönetim Sağlık Personeli Sağlık Çalışanları 


- Japonya’nın tedariki garanti edilen Pfizer-BioNTech aşılarının ikinci bölümünü yarın teslim alacağı açıklandı. Covid-19 aşılama seferberliğinin ilk etapta 40 bin sağlık çalışanı ile geçtiğimiz Çarşamba günü başladığı Japonya’da aşı tedarikine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Ülkenin aşılama seferberliğinden sorumlu bakanı Taro Kono, tedariki garanti edilen Pfizer-BioNTech aşılarının ikinci partisinin yarın Japonya’ya teslim edileceğini duyurdu. Her biri 195 aşı ampulü içeren bin kutunun yerel yönetimlere gönderileceğini kaydeden Kono, sağlık çalışanlarına uygulanacak 1.17 milyon dozun 1 Mart itibariyle iki haftalık süre zarfı içinde ilgili eyaletlere ulaştırılacağı bilgisini paylaştı. Bir aşı ampulünden 6 doz çekildiği belirtilirken bunun 1.17 milyonluk enjeksiyona tekabül ettiği öğrenildi. Kono, teslimatın planlandığı şekilde gerçekleştirilmesini ve gereken aşı miktarının ilgili birimlere sorunsuz bir şekilde ulaştırılmasını umduğunu ifade etti.
İlk doz uygulanmıştı Japonya’da hükümet, ülkede kullanım onayı alan ilk aşı olan Pfizer-BioNTech aşıları ile aşılama seferberliğine geçtiğimiz Çarşamba resmen başlamış, ilk doz çalıştığı hastanede Tokyo Tıp Merkezi Başkanı Kazuhiro Araki'ye uygulanmıştı. Programın ilk etabında toplam 40 bin sağlık personelinin aşıdan yararlanacağı bildirilirken, Mart ayı itibariyle de salgınla mücadelede ön saflarda yer alan 3.7 milyon sağlık çalışanının kademeli olarak aşılanacağı ifade edilmişti. Japonya'da toplam Covid-19 vaka sayısı dün itibarıyla 424 bin 48'e ulaşırken, ölü sayısı ise 7 bin 378'e yükseldi.
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