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28 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Jandarmanın tedavi ettiği sakarmeke kuşu doğaya salındı

Jandarmanın tedavi ettiği sakarmeke kuşu doğaya salındı

Sakarmeke kuşunun doğaya salınması

( KASTAMONU ) KASTAMONU

Jandarma 


- Kastamonu’da yaralı olarak bulunduktan sonra jandarma ekiplerince tedavi ettirilen sakarmeke kuşu, tekrar doğaya salındı. Kastamonu’da bir kişi tarafından arazide yaralı halde bulunan sakarmeke kuşu, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı'na teslim edildi. Veteriner hekim tarafından tedavisi tamamlanan sakarmeke kuşu, jandarma ekipleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğü personelince Daday ilçesindeki Yumurtacı Göleti’nde tekrar doğal ortamına salındı.
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