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05 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Jandarmanın dikkati faciayı önledi...Teröristlerin araziye tuzakladığı patlayıcı böyle imha edildi

Jandarmanın dikkati faciayı önledi...Teröristlerin araziye tuzakladığı patlayıcı böyle imha edildi

Patlayıcının imha edilmesi

( MARDİN ) MARDİN

Komando Terör Örgütü Teröristler Trol 


- Mardin'in Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçeye bağlı Beyazsu Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK mensupları tarafından araziye tuzaklanan patlayıcı, imha edildi. Eren-5 operasyonları kapsamında kırsal alanda teröristleri bulup etkisiz hale getirmek için operasyonlar sürerken, bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye tuzaklanmış patlayıcı maddelerin de yerlerinin yapılan istihbari çalışmalarla bulunup etkisiz hale getirilmesine devam ediliyor. Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu Beyazsu Mahallesi kırsal alanında bölücü terör örgütü mensuplarınca mayın tuzaklandığının tespit edilmesi üzerine bölgeye komando timleri ve PAMİT unsurları sevk edildi. Bölgenin emniyete alınmasından sonra söz konusu tuzaklanmış mayının kontrollü bir şekilde imha edildiği öğrenildi.
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