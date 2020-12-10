Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Jandarmadan mantar zehirlenmelerine karşı broşürlü uyarı

Jandarmadan mantar zehirlenmelerine karşı broşürlü uyarı

Jandarma bülten dağıtma anları

Jandarma Harekete Geç 

-Asılan broşürlerden görüntü
-Detaylar

( KASTAMONU )- Kastamonu’da son 10 yılda 471 kişi mantardan zehirlendi KASTAMONU

- Kastamonu’da son 10 yılda 471 kişinin yedikleri mantarlar zehirlenmesi ve 2 kişinin de hayatını kaybetmesi sonrası harekete geçen jandarma ekipleri, vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla sokak sokak gezerek broşür dağıttı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından mantar zehirlenmesinin önüne geçilmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Son 10 yılda Kastamonu'da 471 vatandaşın zehirlenmesine sebep olan mantarlar, 2 vatandaşın da ölümüne sebep oldu. Bunun üzerine harekete geçen Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu yıl benzeri olayların yaşanmaması için el broşürleri hazırlayarak halkı bilgilendirdi.Çalışma hakkında Kastamonu İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Zehirlenmelere hatta ölümle sonuçlanabilecek olaylara sebebiyet vermemek amacıyla ormanlardan cinsi bilinmeyen mantarlar toplanmamalı ve daha önce aynı yerden toplanmış olsa bile farklı bir cins olabileceği ve zehirleyebileceği unutulmamalıdır. Mantar zehirlenmelerinin organ kaybına sebep olabileceği ve ölümle sonuçlanabileceği bilinmelidir. Kastamonu Valiliğinin desteğiyle Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı olarak geliştirilen proje kapsamında hazırlanan 'Mantar zehirlenmelerine karşı bilgilendirme broşürleri' vatandaşlarımızın görebileceği yerlere asılmıştır" ifadelerine yer verildi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı