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Jandarma’nın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma temalı fotoğraf sergisi
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14 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Jandarma’nın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma temalı fotoğraf sergisi

Jandarma’nın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma temalı fotoğraf sergisi

Sergiden görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Fotoğraf Sergisi Ziyaretçiler Darbe Girişimi Hain Darbe Girişimi Alışveriş Merkezi 


- Başkent’te bir alışveriş merkezinde Jandarma tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma temalı fotoğraf sergisi açıldı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından bir alışveriş merkezinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma temalı fotoğraf sergisi açıldı. Sergide, hain darbe girişiminde yaşanan anlardan kesitlerin kareler aldı. Alışveriş merkezinin sergi alanında bulunan etkinliğe AVM'ye gelen ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.
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