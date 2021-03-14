Jandarma, bitkin bulduğu Şahin’e enjektörle su verdi, hastaneye ulaştırdı

-Ekiplerin Yaralı Şahini hayvan hastanesi yetkililerine teslim etmesi

-Genel ve detay



( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Elazığ’da jandarma ekipleri, devriye görevi sırasında yol kenarında yaralandığı için bitkin düşen Şahin’e önce enjektörle su verdi, ardından da hayvan hastanesine ulaştırdı. Alınan bilgiye göre, rutin devriye görevini yapan jandarma ekipleri, yol kenarında bitkin düşen Şahin’i fark etti. Şahin’e hemen enjektörle su içirip araçla Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürdü. Veteriner hekim tarafından tedavisi yapılan şahinin sağ kanadında kırık olduğu, ayrıca soğuk hava ve açlıktan dolayı bitkin bitkin düştüğü belirlendi. Yaralı şahinin tedavisinin devamı için bir süre hayvan hastanesinde müşahede altında kalacağı belirtildi. (RY-HİV-



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