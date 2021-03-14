Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Jandarma, bitkin bulduğu Şahin’e enjektörle su verdi, hastaneye ulaştırdı

Jandarma, bitkin bulduğu Şahin’e enjektörle su verdi, hastaneye ulaştırdı

Jandarmanın ölmek üzere olan Şahine enjektörle su vermesi

Hastane Jandarma Hayvan 

-Ekiplerin Yaralı Şahini hayvan hastanesi yetkililerine teslim etmesi
-Genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da jandarma ekipleri, devriye görevi sırasında yol kenarında yaralandığı için bitkin düşen Şahin’e önce enjektörle su verdi, ardından da hayvan hastanesine ulaştırdı. Alınan bilgiye göre, rutin devriye görevini yapan jandarma ekipleri, yol kenarında bitkin düşen Şahin’i fark etti. Şahin’e hemen enjektörle su içirip araçla Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürdü. Veteriner hekim tarafından tedavisi yapılan şahinin sağ kanadında kırık olduğu, ayrıca soğuk hava ve açlıktan dolayı bitkin bitkin düştüğü belirlendi. Yaralı şahinin tedavisinin devamı için bir süre hayvan hastanesinde müşahede altında kalacağı belirtildi. (RY-HİV-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement