İZMİR - Tüm yurtta saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu (2)
- Yasin Börü Gençlik Merkezi'ndeki gençler - İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in gençlerle selamlaşması - İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve gençlerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte İstiklal Marşını okuması - İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in konuşmasıİZMİR - İzmir ve çevre illerde vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, evlerinin balkonlarından, pencerelerinden, stadyumlarda ve gençlik merkezlerinden düzenlenen programlarda İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.
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