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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
İZMİR - Sıcak havayı fırsat bilen İzmirliler sahile akın etti

İZMİR - Sıcak havayı fırsat bilen İzmirliler sahile akın etti

- Vatandaşların sahildeki görüntüsü - Bazı vatandaşların bisiklete binmesi - Vatandaşların yürüyüş yapması - Balık tutan vatandaşın görüntüsü - Yeşil alanda oturna vatandaşların görüntüsüSıcak havayı fırsat bilen İzmir liler sahile akın ettiİZMİR (AA) - Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İzmir 'de vatandaşlar sahil kesiminde yoğunluk oluşturdu.Termometrelerin 18 dereceyi gösterdiği kentte Kordon ve Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda vatandaşlar yürüyüşe çıktı.Güzel havanın keyfini yeşil alanda oturarak çıkaranların yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını kapsamında hayata geçirilen maske ve sosyal mesafe kurallarına uydukları gözlendi.Bazı vatandaşların balık tuttuğu, bisiklette binerek ve paten kayarak zaman geçirdiği sahilde gün boyu yoğunluk devam etti.

Koronavirüs Uttu Bisiklet 

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