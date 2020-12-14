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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
İZMİR - Sel sularına kapılan araçtaki 5 kişiden ikisi kayboldu

İZMİR - Sel sularına kapılan araçtaki 5 kişiden ikisi kayboldu

- Olay yeri görüntüsü - Derenin görüntüsü İzmir 'de sel sularına kapılan araçtaki 5 kişiden ikisi kaybolduİZMİR (AA) - İzmir 'in Menderes ilçesinde dereden geçmeye çalışan hafif ticari aracın sel sularına kapılması sonucu araçtaki 5 kişiden ikisi kayboldu.Dereköy Mahallesi ile Görece Mahallesi arasındaki Çakallar Mevkisi'ndeki dereden geçmeye çalışan bir hafif ticari araç, yağmur nedeniyle debisi yükselen derenin sularına kapıldı.Aracın derede sürüklenmeye başlamasıyla birlikte araçtaki 5 kişiden 3'ü kurtulmayı başarırken, iki kişi sel sularında kayboldu.Araçtan kurtulanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen çok sayıda ekip arama kurtarma çalışması başlatıldı. Araç olay yerinden yaklaşık 800 metre uzaklıkta bulunurken, şartların zorlaşması üzerine ekipler aramaya ara verdi.İki mahalle arasında polis ekipleri de nöbet tutarak başka kişilerin dereden geçmesine engelliyor.Öte yandan, arama kurtarma çalışmalarının sabah erken saatlerde başlayacağı öğrenildi.

Polis Ticari Araç Polis Ekipleri Yükselen 

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