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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
İZMİR - Polisten kaçmaya çalışan sürücünün aracı, yaya köprüsünün korkuluklarına çarparak durdu

İZMİR - Polisten kaçmaya çalışan sürücünün aracı, yaya köprüsünün korkuluklarına çarparak durdu

- Yaya köprüsünün korkuluklarına çarpan aracın görüntüsü İzmir 'de polisten kaçmaya çalışan sürücünün aracı, yaya köprüsünün korkuluklarına çarparak durduİZMİR (AA) - İzmir 'in Karabağlar ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücünün kullandığı otomobil, yaya köprüsünün korkuluklarına çarparak durdu. Araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.Umut Mahallesi'nde seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 ARF 100 plakalı otomobildekiler, uygulama yapan polisin dur ihtarına uymayıp kaçmaya başladı.
Otomobil, kovalamaca sırasında yaya köprüsünün korkuluk demirlerine çarparak durdu.Yaya köprüsünün korkuluk demirleri otomobilin ön camından girip bagaj kısmından çıktı.Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçtı. Otomobilde bulunan ve kazadan yara almadan kurtulan 3 kişi gözaltına alındı.Zanlılara, yeni tip koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri için toplam 9 bin 450 lira idari para cezası uyguladı.Polis, kaçan sürücüyü yakalamaya çalışıyor.

Polis Koronavirüs Para Cezası Korkuluk Dur İhtarı 

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