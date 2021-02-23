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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
İZMİR - Otomobil ve tırdan yapılan hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı

İZMİR - Otomobil ve tırdan yapılan hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı

- Otomobil ve tırdan yapılan hırsızlık - Hırsızlık olaylarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleriİzmir'de otomobil ve tırdan yapılan hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdıİZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ve Buca ilçelerinde, otomobil ile tırdan yapılan hırsızlıklar, güvenlik kameralarınca görüntülendi.Bayraklı ilçesinde, park halindeki bir otomobilin yanına gelen kişi, çevreyi bir süre gözledikten sonra aracın arka tekerlerindeki jant kapaklarını çaldı.Şüphelinin jant kapaklarını çalma anı, bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.Zanlının arka tekerlerdeki jant kapaklarını aldıktan sonra olay yerinden uzaklaştığı görüldü.
Buca ilçesi Gediz Mahallesi'nde de park halindeki bir tırın aküleri, el arabasıyla dolaşan 2 şüpheli tarafından çalındı.Güvenlik kamerası kayıtlarında zanlıların söktükleri aküleri el arabalarına koyup uzaklaşmaları yer aldı.

Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

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