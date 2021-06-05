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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İZMİR - Ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

İZMİR - Ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

- Yangın çıkan alan İzmir 'de ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındıİZMİR (AA) - İzmir 'in Kiraz ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda başlayan ve ormanlık alana yayılan yangın söndürüldü.Umurcalı Mahallesi'ndeki Çamlık mevkisinde, zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Ormanlık alana da yayılan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopter ve araçlarla müdahale edildi.Kiraz, Ödemiş ve Beydağ'dan belediye ekipleri de çalışmalara destek verdi. Yangın yaklaşık 4 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı.Bölgede, soğutma çalışmaları sürüyor.

Ormanlı Helikopter Trol 

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