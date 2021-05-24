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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İZMİR - Ödemiş'te biri kadın iki kişi silahla yaralandı

İZMİR - Ödemiş'te biri kadın iki kişi silahla yaralandı



: - Olay yeri - Polis ekipleri - Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları - Acil servis önünde bekleyen ambulans İzmir 'de biri kadın iki kişi silahla yaralandı - Polis, olayın faili olduğu öne sürülen kadının eski eşini yakalamak için çalışma başlattıİZMİR (AA) - İzmir 'in Ödemiş ilçesinde biri kadın iki kişi silahla yaralandı.Zafer Mahallesi Yenikent Sitesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katından silah sesleri gelmesi üzerine çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri tabancayla bacağından yaralanan E.Y. (36) ile yüzünden yaralanan G.U'yu (23) hastaneye kaldırdı.Yaralılardan 1 çocuk annesi E.Y'nin yaklaşık 3 ay önce eşinden boşandığı öğrenildi.Polis, olayın faili olduğu ileri sürülen E.Y'nin eski eşi S.H'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Polis Hastane Sağlık Ekipleri 

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