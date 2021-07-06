Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
İZMİR - Motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
6 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
İZMİR - Motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

İZMİR - Motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

- Kaza yerinden görüntü - Kazaya karışan araçlardan görüntü İzmir 'de motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandıİZMİR (AA) - İzmir 'in Konak ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.Gaziler Caddesi'nde M.A (34) idaresindeki 35 ATY 190 plakalı motosiklet ile U dönüşü yapmak isteyen İ.H.K. yönetimindeki 06 CIM 870 plakalı otomobil çarpıştı.Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yolcu konumundaki polis memuru U.G. (38) yola savuruldu.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Öte yandan otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polis Polis Memuru Memur Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
a