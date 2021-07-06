İZMİR - Motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
- Kaza yerinden görüntü - Kazaya karışan araçlardan görüntü İzmir 'de motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandıİZMİR (AA) - İzmir 'in Konak ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.Gaziler Caddesi'nde M.A (34) idaresindeki 35 ATY 190 plakalı motosiklet ile U dönüşü yapmak isteyen İ.H.K. yönetimindeki 06 CIM 870 plakalı otomobil çarpıştı.Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yolcu konumundaki polis memuru U.G. (38) yola savuruldu.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Öte yandan otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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