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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İZMİR - Motosiklet, kaldırımdaki yayaya çarptı: 3 yaralı

İZMİR - Motosiklet, kaldırımdaki yayaya çarptı: 3 yaralı

- Bergama Necla - Mithat Öztüre Devlet Hastanesi - Acil servis girişi - Ambulansın hastaneye gelmesi - Hastane çevresinde aile yakınlarının beklemesi - Ambulansın beklemesi İzmir 'de motosiklet, kaldırımdaki yayaya çarptı: 3 yaralıİZMİR (AA) - İzmir 'in Dikili ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Kabakum mevkisinden Dikili istikametine giden Alican Gülbahar (32) idaresindeki 35 JA 3512 plakalı motosiklet, Uğur Mumcu Caddesi'nde kaldırımdaki yaya Mesut Demir'e (25) çarptı.Çarpmanın etkisiyle sürücü Gülbahar ve motosiklette bulunan Begüm Işık (19) yola savruldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bergama Necla - Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Alican Gülbahar ile Begüm Işık'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Mesut Demir'in durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

Hastane Trafik Kazası Bild Sağlık Ekipleri 

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