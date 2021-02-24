İzmir merkezli 47 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 148 gözaltı kararı



- İzmir merkezli 47 ilde düzenlenen eş zamanlı FETÖ operasyonunda 103’ü muvazzaf 134 asker ile 14’ü askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 148 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticileriyle görüştükleri öne sürüldü. (MÇ-Y)



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