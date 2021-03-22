Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İZMİR - Menderes’te dere yatağına dökülen molozların kaldırılması için çalışma yapılıyor

İZMİR - Menderes’te dere yatağına dökülen molozların kaldırılması için çalışma yapılıyor

- İş makinesinin bölgedeki çalışmasından görüntüler İzmir Menderes’te dere yatağına dökülen molozların kaldırılması için çalışma yapılıyorİZMİR (AA) - İzmir 'in Menderes ilçesinde bir dere yatağına kaçak olarak döküldüğü tespit edilen molozların temizlenmesi için çalışma başlatıldı. İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bazı basın yayın organlarında çıkan haberler sonrası ekipler bölgede inceleme yaptı.Kaçak döküldüğü belirlenen yaklaşık 80 kamyona yakın moloz ve hafriyat atığının kaldırılması için başlayan çalışmalar kapsamında, 20 kamyonluk bölüm temizlendi.Olayla ilgili soruşturma kapsamında da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Hafriyat Takip Sistemiyle çevredeki MOBESE ve diğer güvenlik kamerası kayıtları inceleniyor.

Kaçak Kamera Güvenlik Kamerası Dere Yatağı 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Şimdi Çok Farklı GörünüyorlarŞimdi Çok Farklı Görünüyorlar
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement