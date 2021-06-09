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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İZMİR - Menderes Belediyesi hukuk işleri müdürü rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı

İZMİR - Menderes Belediyesi hukuk işleri müdürü rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı

- Menderes Belediye binası ve çevresiMenderes Belediyesi hukuk işleri müdürü rüşvet iddiasıyla gözaltına alındıİZMİR (AA) - İzmir 'de Menderes Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü A.Ş, rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı.Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kişinin şikayeti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında Menderes Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü A.Ş. hakkında yakalama kararı verdi. Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.Ş'nin belediyedeki odasında arama yaptı.Rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan A.Ş'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Yakalama Kararı 

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