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27 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
İZMİR - Kovid-19 vaka sayısında artış kaydedilen İzmir'in işlek noktalarında yoğunluk gözlendi

İZMİR - Kovid-19 vaka sayısında artış kaydedilen İzmir'in işlek noktalarında yoğunluk gözlendi

- "Karşıyaka Çarşı" olarak bilinen Kemalpaşa Caddesi'ndeki vatandaş yoğunluğundan görüntüler - Konak ilçesindeki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki yoğunluktan görüntülerİZMİR (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) vakalarında artış kaydedilen İzmir 'de, işlek noktalarda kalabalıklar dikkati çekti. İzmir 'in önemli uğrak noktalarından Konak ilçesindeki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde sabah saatlerinde sakinlik yaşanırken daha sonra yoğunluk oluştu. "Karşıyaka Çarşı" olarak bilinen Kemalpaşa Caddesi'nde ise kalabalıklar görüntülere yansıdı. Binlerce insanın hareket halinde olduğu caddede özellikle gençlerin dışarıda vakit geçirdiği görüldü.
Öte yandan kent genelinde vatandaşların maske kuralına riayet ettiği de dikkati çekti.

Koronavirüs Kalaba Alabalık 

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