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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
İZMİR - Kablo makarasının içine saklanmış 1 kilo 10 gram metamfetamin ele geçirildi

İZMİR - Kablo makarasının içine saklanmış 1 kilo 10 gram metamfetamin ele geçirildi

- Narkotik köpeğin arama yapması - Narkotik köpeğin tepki vermesi - Metamfetaminin saklandığı yerden çıkarılması - Ele geçirilen metamfetaminKablo makarasının içine saklanmış 1 kilo 10 gram metamfetamin ele geçirildi, bir kişi yakalandıİZMİR (AA) - İzmir 'in Kemalpaşa ilçesinde yol uygulamasında durdurulan bir hafif ticari araçtaki kablo makarasının içinde 1 kilo 10 gram metamfetamin bulundu, sürücü tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında Akalan gişelerinde bir hafif ticari aracı durdurdu.Araçta narkotik köpeği "Mia" ile yapılan aramalarda kablo makarasına gizlenmiş 1 kilo 10 gram metamfetamin ele geçirildi.Gözaltına alınan araç sürücü, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Ticari Araç 

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