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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
İzmir-İstanbul Otoyolu'nda feci kaza...Kontrolden çıkan otomobil bariyere ok gibi saplandı

İzmir-İstanbul Otoyolu'nda feci kaza...Kontrolden çıkan otomobil bariyere ok gibi saplandı

KAZA YERİ

İlk Müdahale Hastane Sağlık Ekipleri Direksiyon Trol 

-YARALILAR DETAY
-YARALILARA MÜDAHALE
-YARALILARIN AMBULANSLARA ALINMASI
-KAZA YERİ DETAY

( MANİSA ) MANİSA

- İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Kırkağaç ilçesi dönüşüne gelmeden sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere ok gibi saplandı. Kazada otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı. Alınan bilgilere göre Hayri A. idaresindeki 34 RG 4000 plakalı Renault Clio marka otomobil Kırkağaç ilçesi gişeleri yakınında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Hayri A. ile yanında yolcu olarak bulunan Enes E. ve Oğuz G. ağır yaralandı. Kaza yerine çok sayıda itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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