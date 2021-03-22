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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İZMİR - HES kodu göstermeden otobüse binmeye çalışan kişiye müdahale eden yolcu bıçakla yaralandı

İZMİR - HES kodu göstermeden otobüse binmeye çalışan kişiye müdahale eden yolcu bıçakla yaralandı

- Olay yerinden görüntüler - Otobüsten görüntüler - Bölgede esnaflık yapan Cemil Acar'ın konuşması İzmir 'de HES kodu göstermeden otobüse binmeye çalışan kişiye müdahale eden yolcu bıçakla yaralandıİZMİR (AA) - İzmir 'in Konak ilçesinde belediye otobüsüne binerken HES kodu göstermeyen bir kişi, kendisini uyaran bir yolcuyu bıçakla yaralayarak kaçtı.Bahri Baba otobüs duraklarında henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, otobüse bindiği sırada kendisine HES kodu soran otobüs şoförü ve yolcularla tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz kişi, yolculardan Uğur E'yi bıçakla yaralayarak olay yerinden uzaklaştı.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Polis Bild Belediye Otobüsü Otobüs Şoförü Sağlık Ekipleri 

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