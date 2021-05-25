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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
İZMİR - Eski eşi ve iki kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı

İZMİR - Eski eşi ve iki kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı

- Polislerin zanlıyı götürme İzmir 'de eski eşi ve iki kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandıİZMİR (AA) - İzmir 'in Ödemiş ilçesinde, bir evde eski eşi ile bir kişiyi tabancayla yaralayıp kaçan, çarşıda bir esnafı da yaraladıktan sonra gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Zafer Mahallesi Yenikent Sitesi'nde 24 Mayıs'ta yaşanan olayın ardından polisin yakaladığı S.H, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.S.H, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, Ödemiş Kaymakçı Cezaevi'ne gönderildi.Yaralıların, kaldırıldıkları hastanede tedavilerinin sürdüğü, birinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.S.H'nin, Zafer Caddesi'ndeki dükkanda uydu anteni satan Tayyar Ö'ye (41) tabancayla ateş ettikten sonra uzaklaştığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Polis Hastane Kamera Güvenlik Kamerası 

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