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01 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
İZMİR - Depremde yıkılan binanın apartman görevlisi, enkaz bölgesinden ayrılmıyor

İZMİR - Depremde yıkılan binanın apartman görevlisi, enkaz bölgesinden ayrılmıyor

- Apartman görevlisi Mustafa Turbaş'ın enkazın başında beklemesi - Mustafa Turbaş'ın enkazda gezmesi - Mustafa Turbaş'ın enkazda bulduğu eşyaları incelemesi - Mustafa Turbaş'ın enkazdan bulduğu bir kitabı incelemesi - Mustafa Turbaş'ın konuşması - AA muhabirinin anonsuİZMİR (AA) - İzmir 'de meydana gelen depremde yıkılan, 15 kişinin yaşamını yitirdiği Doğanlar Apartmanının görevlisi Mustafa Turbaş, enkaz kaldırılmış olmasına rağmen bölgeden ayrılamıyor.Doğanlar Apartmanında 10 yıl önce apartman görevlisi olarak çalışmaya başlayan ve apartman sakinleriyle akraba gibi olan Turbaş, 30 Ekim'deki depremden sonra tarif edilmez bir acı yaşadı.Gözü önünde yıkılan apartmanda yıllarca hizmet verdiği apartman sakinlerinin bir kısmını enkazdan çıkaran, bir kısmının da naaşlarını teşhis eden Turbaş, günlerini enkazın kaldırıldığı bölgede geçirmeye devam ediyor.Mustafa Turbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem anında apartmanın önünde bulunduğunu, yıllarca gözü gibi baktığı binanın ayaklarının yanına yıkıldığını söyledi.

Her gece gözlerini kapattığında deprem anını yaşadığını anlatan Turbaş, "Bina yıkıldıktan sonra enkaz altında yardım isteyen çocuk seslerini duydum. Yetişkinler de ‘canımız yanıyor’ diyorlardı. Ben önce eşim ve çocuğumun enkaz altında kaldığını düşündüm. Ama bizim oturduğumuz bina yıkılmadı. Hemen onları evden aldım. Sonra enkazdaki çalışmalara yardım ettim. 11 kişiyi çıkarmayı başardık." dedi.
- "Fotoğrafları beni üzüyor"Turbaş, depremin ardından günlerce enkazdan ayrılmadığını, hayatını kaybeden apartman sakinlerini gözleri yaşlı şekilde teşhis ettiğini aktardı.Depremin üzerinden bir ay geçmesine rağmen görev yaptığı Doğanlar Apartmanının bulunduğu yerden ayrılamadığını dile getiren Turbaş, şunları kaydetti:"Buradan hiç ayrılmak istemiyorum. Bayraklı Belediyesi bana bir yıllık ev kiraladı ama ben yine her sabah buraya geliyorum. İnsanların dertlerine derman olmaya çalışıyorum. Başka türlü elimden bir şey gelmez. Apartman sakinlerinin kaybolan eşyalarını buluyorum, polislere teslim ediyorum. Apartman sakinleri bir bilgiye ulaşmak isteyince beni arıyor. Enkazda fotoğraflar, kitaplar ve eşyalar buluyorum. En çok da depremde yaşamını yitiren apartman sakinlerinin fotoğrafları beni üzüyor. Onları hiç ölmemiş gibi düşünüyorum. Tüm gün apartman enkazında onlardan bir anı, bir hatıra arıyorum. Buraya yeniden bina yapılacakmış ben o ana kadar buradayım. Buradan ayrılmayı düşünmüyorum."

Polis Deprem Muhabir Deprem Anı 

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