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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İZMİR - Depremde hasar gören binadan hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi elektrik akımına kapılarak öldü

İZMİR - Depremde hasar gören binadan hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi elektrik akımına kapılarak öldü

- Olay yerinden görüntüler - Polis ekipleri ve elektrik firması yetkililerinin olay yerinde incelemelerde bulunmasıİZMİR (AA) - İzmir 'in Karşıyaka ilçesinde 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hasar gören ve kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binadan kablo hırsızlığı yapmak istediği öne sürülen kişi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.İddiaya göre, Dedebaşı Mahallesi'ndeki, geçen yıl meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hasar gören ve kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 8 katlı binaya gelen U.S. (34), buradaki kabloları kesmek istedi.Elektrik akımına kapılan U.S, binanın önündeki boşluğa düşerek ağır yaralandı. Binanın bekçisi ve çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerini bildirdi.Ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan U.S. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. U.S'nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Polis ekipleri ve elektrik firması yetkilileri olay yerinde incelemelerde bulundu.Öte yandan U.S'nin çok sayıda suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi.

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