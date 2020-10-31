İzmir’den umutlandıran haber: Doğanlar Apartmanı'nda bir anne ve 4 çocuğuyla temasa geçildi

-ANNEANNE RÖPORTAJ



( İZMİR )- Ekipler, öğretim üyesi Seher Perinçek ve 4 çocuğuna ulaşmaya çalışıyor İZMİR



- Merkez üssü İzmir Seferihisar olan 6.6 büyüklüğündeki depremde enkaza dönen Bayraklı ilçesindeki Doğanlar apartmanından umutlandıran haber geldi. Ege Üniversitesinde öğretim görevlisi olan Seher Perinçek ve 4 çocuğuyla temasa geçen ekipler, 5 kişilik aileyi kurtarmak için çalışmalarını hızlandırdı. Merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir’de enkaza dönen 17 binadan 8’inde çalışmalar devam ediyor. Bayraklı ilçesindeki 8 katlı ve 21 daireli Doğanlar Apartmanından ise umutlandıran bir haber geldi. Ege Üniversitesinde öğretim görevlisi olan Seher Perinçek ve 10 yaşındaki ikizleri Elzem, Ezel, 6 yaşındaki Umut ve 3 yaşındaki Elif Perinçek’le ekipler temasa geçti. Dairenin salon bölümünde hep birlikte bir arada oldukları öğrenilen aileye ulaşmak için baba Oğuz Perinçek de ekiplerle birlikte hareket ediyor. Enkaz altındaki aileye ulaşmak için bir metrelik bir mesafenin kaldığı öğrenildi. Umutlu bekleyiş Haberi alır almaz kızı ve torunlarından haber almak için Aydın’dan gelen Anneanne Hülya Dereli, “Bu sabah tekrar haber aldık kızımdan, konuşuyormuş. Salonda olduğunu söylemiş. Çocuklar da yanında. Kurtarmak için iki cepheden giriliyor. Salona ulaşılmaya çalışılıyor. Engeller de var. Şu an yapabileceğimiz sabır ve dua. 4 tane torunum var. 10 yaşında ikiz torunum 6 yaşında oğlumuz 3 yaşında da Elif kızımız var. Anne ile birlikte 5 kişiler.” dedi.





loading...