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24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İzmir'de şoke eden görüntü kamerada...Park halindeki araca hızla çarptı, motosiklete binerek kaçtı

İzmir'de şoke eden görüntü kamerada...Park halindeki araca hızla çarptı, motosiklete binerek kaçtı

Motosikletin kaza yapmasından görüntü

Bild Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Motosiklet Sürücüsü 

-Sürücüsünün ayağa kalkıp, motosikletine binerek kaçmasından görüntü
-Güvenlik kamerası görüntüsü

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'in Bergama ilçesinde park halindeki otomobile çarparak yola savrulan motosikletin sürücüsü, yara almadan kurtulduğu kazanın ardından motosikletine binerek uzaklaştı. Edinilen bilgiye göre olay Üçkemer Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahsın idaresinde, caddede seyir halinde olan bir motosiklet, park halindeki 10 P 2200 plakalı otomobile çarptı. Sürücünün çarpmanın etkisiyle yola savrulduğu kaza sonucu otomobilde hasar oluştu. Yara almadığını görerek yerden kalkan ve motosikletine yeniden binen sürücü, olay yerinden hızla uzaklaştı. O anlar kamerada Öte yandan meydana gelen kaza, caddede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde caddede seyir halinde olan motosikletin, park halindeki araca vurduğu ve sürücüsünün yola savrulduğu görüldü.
Yara almadığını fark ederek motosikletine koşarak binen şahsın, kaza yerinden kaçtığı da görüntülere yansıdı. Polis, motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.
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