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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İzmir’de silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı

İzmir’de silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı

-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntüler

Polis Hastane Olay Yeri İnceleme Akalan Polis Ekipleri 

--Polis ekiplerinden görüntüler
--Hastane görüntü

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Konak ilçesinde silahla vurulan bir kişi hastaneye kaldırılırken, olayın şüphelisi olduğu ileri sürülen ve bölgeden kaçan kişi ise polis ekiplerince bir süre sonra yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay, gece saatlerinde Lale Mahallesi 1433 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Ş.Y.K., ile T.Ö. (34) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından T.Ö., yanında bulunan silah ile Ş.Y.K’ya ateş etti. Ş.Y.K., kanlar içerisinde yere yıkılırken, T.Ö., ise olay yerinden kaçtı. Yaralı Ş.Y.K., çevredeki vatandaşlar tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri sokakta incelemelerde bulunurken, olayın şüphelisi olduğu ileri sürülen T.Ö., ise polis ekiplerince bir süre sonra yakalandı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. (Mİ-
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