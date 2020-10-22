İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 28 oldu



- İzmir'de, sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan bir kişi daha yaşamını yitirirken, kentte hayatını kaybeden kişilerin sayısı 28'e yükseldi. Sahte içki zehirlenmesi belirtileriyle özel bir hastaneye başvuran Bülent E., rahatsızlanmasının ardından yoğun bakıma alındı. Bülent E., yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bülent E.'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, İzmir genelinde 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 28'e çıktı.



loading...