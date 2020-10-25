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25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
İzmir'de sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi

İzmir'de sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi

- Hastaneden detay ve genel görüntü

( İZMİR ) İZMİR

Sahte İçki 


- İzmir'de sahte içki sebebiyle fenalaşan 2 kişi hayatını kaybetti. Sahte içki sebebiyle ölenlerin sayısı, İzmir'de 32 oldu. Konak ilçesinde ikamet eden Can Yılmaz (37), iddiaya göre sahte içki içtikten sonra fenalaşarak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aynı sebeple fenalaştığı öne sürülen Ali V. isimli şahıs ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi(SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan 2 kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Can Yılmaz ve Ali V.'nin cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Can Yılmaz ve Ali V.'nin ölümünü ardından, il genelinde 9 Ekim'den bu yana sahte içki sebebiyle ölenlerin sayısı 32 oldu.
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