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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altında

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altında

Yangın alanın dan görüntüler

Ormanlı Makilik Alan Helikopter Trol 

-Yangını izleyen vatandaşlardan görüntüler
-Yangını telefonlara kayıt alan vatandaşdan görüntüler
-Ekiplerin yangını söndürme görüntüleri

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında makilik alan ve vatandaşlara ait zeytin ağaçları yandı. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu fazla büyümeden kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre yangın 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Ovakent Mahallesi Sivilceli mevkiinde başladı.
Henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangın dolayısıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Bir kısmı otluk bir kısmı ağaçlandırma sahası olan bölgeye 2 helikopter ve 8 arazöz ile müdahale eden ekipler, başarılı çalışma sonucu yangını fazla büyümeden kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. (AÇ-
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