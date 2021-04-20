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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
İzmir'de alkollü şahıs tartıştığı esnafa balkondan eşya fırlattı...Balta ve sandalyelerin havada uçuştuğu anlar kamerada

İzmir'de alkollü şahıs tartıştığı esnafa balkondan eşya fırlattı...Balta ve sandalyelerin havada uçuştuğu anlar kamerada

Alkollü şahsın etrafına malzeme fırlatması

( İZMİR ) İZMİR

Polis Kamera Cep Telefonu Polis Ekipleri Irak 


- İzmir'in Aliağa ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, tartıştığı esnafa balkondan balta ve bazı eşyalar fırlattı. O anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülenirken, polis olayla ilgili kişiyi gözaltına aldı. Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz Cumartesi günü Kazım Dirik Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre S.H. isimli bir kişi, alkol aldıktan sonra caddede bulunan esnafla laf dalaşına girdi. Tartışmanın büyümesi sonrası S.H., balkonda bulunan eşyaları esnafa fırlatmaya başladı.
Hızını alamayan adam daha sonra balkonda bulunan baltayı da caddeye fırlatırken, durum polis ekiplerine bildirildi.
Olayda şans eseri yaralanan olmazken, saldırgan S.H., polis ekipleri tarafından kısa süre sonra gözaltına alındı. O anlar kamerada Öte yandan yaşanan olay bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde esnafla tartışmaya giren ve alkollü olduğu iddia edilen S.H.'nin etrafa tehdit ve küfürler savurduğu, balkonda bulunan eşyaları ve daha sonra da eline aldığı baltayı esnafa fırlattığı görüldü.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.H.'nin ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. (AÇ-
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