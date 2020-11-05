İzmir'de 34 kişinin hayatını kaybettiği Rızabey apartmanın önüne karanfiller bırakıldı

- İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin anısına Rızabey apartmanın önüne karanfiller konuldu. İzmir'de meydana gelen 6,6'lık deprem sonrası 34 kişinin hayatını kaybettiği Rızabey apartmanı önüne vatandaşlar karanfiller koyarak hayatını kaybeden vatandaşları andı. 8 katlı Rızabey apartmanı enkazından geriye ise konulan karanfiller kaldı.
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