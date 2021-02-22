İZMİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Göçmenlerin gittikleri ülkelere ve toplumlara katkılarını da görmemiz gerekiyor''
İZMİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Göçmenlerin gittikleri ülkelere ve toplumlara katkılarını da görmemiz gerekiyor'' - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konferansta konuşması - Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdim etmesiİZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin "Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi" başlıklı uluslararası konferansa katıldı. (4)
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