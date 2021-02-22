İZMİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bayraklı'daki rezerv alanda inşa edeceğimiz konutları, stok dönüşüm konutu olarak da kullanacağız'
İZMİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bayraklı'daki rezerv alanda inşa edeceğimiz konutları, stok dönüşüm konutu olarak da kullanacağız" - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıİZMİR - İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bayraklı'da Deprem Konutları Temel Atma ve Göztepe Stadı Açılış Töreni katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "( İzmir ) Depremden 10 ay sonra 2021'in Ağustos ayı itibarıyla konutların teslimine başlıyoruz. Etaplar halinde 5 bin konutu teslim edeceğiz."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bayraklı'daki rezerv alanda inşa edeceğimiz konutları, İzmir 'in ihtiyaç duyduğu stok dönüşüm konutu olarak da kullanacağız."Erdoğan: "Son 8 yıldır İzmir 'de riskli yapı olarak tespit edilen 20 bine yakın binadan 18 bine yakınının yıkımını gerçekleştirdik."
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