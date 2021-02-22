İZMİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: '81 il, 922 ilçenin tamamında bugüne kadar 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık'
İZMİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "81 il, 922 ilçenin tamamında bugüne kadar 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık" - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıİZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bayraklı'da Deprem Konutları Temel Atma ve Göztepe Stadı Açılış Töreni katıldı. (4)Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "81 il, 922 ilçenin tamamında bugüne kadar 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık."
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