Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İZMİR - Çatıdaki molozun, motosikletin üstüne düşmesi kameraya yansıdı

İZMİR - Çatıdaki molozun, motosikletin üstüne düşmesi kameraya yansıdı

- Olayın güvenlik kamerası kayıtları - Mustafa Akçay ile röportaj - Olay yeri İzmir 'de çatıdaki molozun, motosikletin üstüne düşmesi kameraya yansıdıİZMİR (AA) - İzmir 'in Karabağlar ilçesinde 7 katlı bir apartmanın çatısındaki molozun, park halindeki motosikletin üstüne düşme anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.Saim Çıkrıkçı Caddesi'nde çiçekçilik yapan Mustafa Akçay'a ait motosikletin üzerine, yandaki apartmanın çatısından moloz düştü.Molozun düşme anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.Mustafa Akçay, AA muhabirine, hasar gören motosikleti depoya kaldırdıklarını söyledi.

Yan apartmanda birkaç ay önce tadilat yapıldığını, o çalışmadan kalmış molozun birisi tarafından aşağıya atılmış olabileceğini düşündüklerini belirten Akçay, "Molozu kimin attığını bilemiyoruz. Apartmanın yöneticisi ile görüştüm. Onlar da çatıya kimsenin çıkmadığını söyledi.

Burası işlek bir cadde. Olaydan birkaç saniye önce 3 kişi geçiyor. Bu moloz onların üzerine de düşebilirdi." dedi.
Akçay, depoya çektikleri motosikletin tamirini, molozun nasıl düştüğünün belirlenmesi sonrasına bıraktıklarını sözlerine ekledi.

Kamera Muhabir Güvenlik Kamerası Irak 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı