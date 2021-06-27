İZMİR - 'Bizimkiler' dizisinin 'Cemil'i tiyatro sanatçısı Uğurtan Sayıner vefat etti
İZMİR - "Bizimkiler" dizisinin "Cemil"i tiyatro sanatçısı Uğurtan Sayıner vefat etti - 77 yaşındaki sanatçı Uğurtan Sayıner'in vefat ettiği apartman - Sanatçı Uğurtan Sayıner'in posterleri - Evin önündeki ayakkabılardan görünüm"Bizimkiler" dizisinin "Cemil"i tiyatro sanatçısı Uğurtan Sayıner vefat ettiİZMİR (AA) - İzmir 'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan ve yaşlılığa bağlı sağlık sorunları yaşayan 77 yaşındaki sanatçı Uğurtan Sayıner hayatını kaybetti.Türk televizyon tarihine damga vuran "Bizimkiler" dizisinde canlandırdığı "Cemil" karakteriyle hafızalara kazınan Sayıner, bir arkadaşıyla Donanmacı Mahallesi'nde kaldığı evde rahatsızlanınca yakınları 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.Eve elen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sanatçının hayatını kaybettiği belirlendi.Sanatçının arkadaşı Osman Cavcı, AA muhabirine, Sayıner'in bir süredir hasta olduğunu söyledi.
Cavcı, "Sayıner İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Eşrefpaşa Hastanesi'nde bir süre tedavi gördü. Bir hafta önce taburcu edildi. Eve geldi ve vefat etti. Üzgünüz."dedi. Sayıner'in vefat ettiği apartmanın önüne ayakkabılarının konulduğu görüldü.
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