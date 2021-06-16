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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İZMİR - Bir sağlık memuru hastanedeki pansuman odasında ölü bulundu

İZMİR - Bir sağlık memuru hastanedeki pansuman odasında ölü bulundu

- Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Hastane önü alınan güvenlik önlemleri İzmir 'de bir sağlık memuru hastanedeki pansuman odasında ölü bulunduİZMİR (AA) - İzmir 'in Karabağlar ilçesindeki bir hastanede görevli sağlık memuru, pansuman odasında tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki ortopedi servisinde bir pansuman odasından silah sesi gelmesi sonrası yapılan kontrolde sağlık memuru Savaş Hamurçili'nin tabancayla göğsünden vurulmuş olduğu görüldü.
Yapılan incelemede Hamurçili'nin hayatını kaybettiği belirlendi.Tabancanın olay yerinde olduğunu belirleyen ekipler, soruşturma başlattı.

Hastane Memur Trol 

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