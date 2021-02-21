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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
İZMİR - Bakanı Kurum: 'Türkiye'ye örnek olacak bir dönüşümü de güzel İzmir'imizde yapıyor olacağız'

İZMİR - Bakanı Kurum: 'Türkiye'ye örnek olacak bir dönüşümü de güzel İzmir'imizde yapıyor olacağız'

İZMİR - Bakanı Kurum: "Türkiye'ye örnek olacak bir dönüşümü de güzel İzmir 'imizde yapıyor olacağız" - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarıİZMİR - İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'nde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başkanlığında koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.
Bakan Kurum, toplantının ardından basın açıklaması yaptı.

Toplantı Basın Açıklaması 

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