İZMİR - Bakan Kurum: 'Vatandaşlarımızı sağlam konutlara yerleştirmek amacıyla çalışmalarımızı gece gündüz sürdürdük'
İZMİR - Bakan Kurum: "Vatandaşlarımızı sağlam konutlara yerleştirmek amacıyla çalışmalarımızı gece gündüz sürdürdük" - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşmasıİZMİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir ’de Bayraklı ilçesi yapımı devam eden deprem konutlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. (1)
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