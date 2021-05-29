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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İZMİR - Bakan Kurum: 'Vatandaşlarımızı sağlam konutlara yerleştirmek amacıyla çalışmalarımızı gece gündüz sürdürdük'

İZMİR - Bakan Kurum: 'Vatandaşlarımızı sağlam konutlara yerleştirmek amacıyla çalışmalarımızı gece gündüz sürdürdük'

İZMİR - Bakan Kurum: "Vatandaşlarımızı sağlam konutlara yerleştirmek amacıyla çalışmalarımızı gece gündüz sürdürdük" - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşmasıİZMİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir ’de Bayraklı ilçesi yapımı devam eden deprem konutlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. (1)

Deprem Konutları Deprem 

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