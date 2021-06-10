İZMİR - Araziye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
- Kaza yerinden görüntüler - Kaza yapan aracın görüntüsü - Görgü tanığının konuşmasıİZMİR (AA) - İzmir 'in Konak ilçesinde otomobilin boş araziye düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 DD 4863 plakalı otomobil, Turgut Reis Mahallesi Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde boş araziye düştü.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada otomobilde sıkışan F.C.O. (26) ve Ö.D. (32) itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.Polis ekipleri kazanın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım